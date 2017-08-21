Плановые отключения в Мурманске на 22 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 22 августа.

Опрессовка теплосетей:

с 8.00 21 августа до 24.00 25 августа - опрессовка тепловых сетей от насосной просп.Кольский, 25а (АО «МЭС») – 47 домов;

с 8.00 21 августа до 24.00 25 августа - опрессовка тепловых сетей от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома;

с 9.00 22 августа до 24.00 24 августа - опрессовка тепловых сетей от котельной «мкр. Роста» - 114 домов.

От горячего водоснабжения:

с 09.00 22 августа до 17.00 24 августа – просп. Кольский, 13 (корп. 1 и 2).

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Бондарная, 7, 9, 11, 13, 28, 32, 34; ул. Пономарева, 11; ул. Нахимова, 25.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.