Плановые отключения в Мурманске на 22 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 22 августа.

Остановка котельных:

с 8.00 22 июля до 24.00 23 августа - остановка котельной АО «ММРП» – 18 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 20 августа по 24.00 26 августа - опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной – 332 дома;

с 8.00 20 августа до 24.00 26 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «просп. Кирова 31б» - 8 домов;

с 8.00 20 августа до 24.00 26 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «ул. Генералова, 2а» - 16 домов.

От горячего водоснабжения:

с 15.00 21 августа до выполнения работ 22 августа - ул. Полярные Зори, 46а, 48;

09.00 – 16.00 - ул. Крупской, 40а, 60, 62, 64, 66

с 11.00 20 августа до выполнения работ 23 августа - ул. Свердлова, 10 корп. 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Шевченко, 1а, 6, 6а, 8, 10, 11, 11а, 14;

9.00 – 23.00 - ул. Торцева, 1, 1а; ул. Адмирала Лобова, 46, 48, 50.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 30;

10.00 – 17.00 - ул. Сафонова, 30.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.