Плановые отключения в Мурманске на 22 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 22 февраля.

От горячего водоснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Крупской, 18.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Крупской, 30.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Капитана Тарана, 14, 15, 16; ул. Воровского, 16, 17; ул. Софьи Перовской, 6, 8; просп. Героев-североморцев, 76 корп. 2.

От электроснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Капитана Орликовой, 32, 39.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.