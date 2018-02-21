Мурманская область. Арктика21.02.18 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 22 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 22 февраля.
От горячего водоснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Крупской, 18.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Крупской, 30.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Капитана Тарана, 14, 15, 16; ул. Воровского, 16, 17; ул. Софьи Перовской, 6, 8; просп. Героев-североморцев, 76 корп. 2.
От электроснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Капитана Орликовой, 32, 39.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
Здешний
21.02.18 14:11
Вы бы взяли и написали, для кого эти банки выдают кредит под 8,5%. Враньё всё это.
Katrin
20.02.18 11:35
Подробно о состоянии теплоэнергетики региона написано на https://bloger51.com/2018/02/67025 Кому эта тема интересна, почитайте.
Комментарий к новости:Работа систем жизнеобеспечения в Заозёрске восстановлена
KomRad
20.02.18 10:57
Наши небожители такой бы финской зарплатой своё причинное место вытирали! Они миллионы в день в кошельки запихивают. Наша раша!
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