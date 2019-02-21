Плановые отключения в Мурманске на 22 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 22 февраля.

От горячего водоснабжения и отопления:

8.50 – 17.00 - просп. Кирова, 54.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 21 февраля до 16.00 22 февраля - ул. Капитана Орликовой, 23, 24, 25, 26;

с 14.00 21 февраля до 12.00 22 февраля - ул. Зои Космодемьянской, 2.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 – просп.Кольский, 104 корп. 4, 106 корп. 1, 106 корп. 2, 106 корп. 3, 106 корп. 4, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 108 корп. 3, 108 корп. 4.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Сивко, 3; ул. Ростинская, 4.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Бабикова, 4; пр-д. Капитана Тарана, 14, 15, 16; ул. Воровского, 16, 17; ул. Софьи Перовской, 6, 8;

10.00 – 15.00 - ул. Комсомольская, 3а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.