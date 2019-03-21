Плановые отключения в Мурманске на 22 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 22 марта.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 19 марта до 17.00 22 марта - ул. Капитана Маклакова, 27;

с 9.00 20 марта до 17.00 22 марта - ул. Карла Маркса, 44;

с 9.00 20 марта до выполнения 22 марта - ул. Зелёная, 78, ул. Капитана Орликовой, 10;

с 20.00 20 марта до выполнения 22 марта - просп. Кирова, 26,

9.00 – 18.00 - Верхнеростинское шоссе, 19, 21, 23, 25, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.