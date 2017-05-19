Плановые отключения в Мурманске на 22 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 22 мая.

От горячего водоснабжения и отопления:

с 9 часов 22 мая до 17 часов 23 мая - ул. Орликовой, 44, 45;

с 9 часов 22 мая до 17 часов 24 мая - просп. Кольский, 43;

9.00 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 26, 63, 65, 75.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.