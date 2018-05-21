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Мурманская область. Арктика21.05.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 22 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 22 мая.

От горячего  водоснабжения и отопления:

9.00 – 14.00 - переулок Якорный, 6; ул. Генералова, 11, 13; ул. Зои Космодемьянской, 7, 9; ул. Капитана Копытова, 23, 24; ул. Капитана Орликовой, 23.

От горячего  водоснабжения:

с 9.00 21 мая до 16.00 22 мая - ул. Капитана Орликовой, 38;

с 9.00 21 мая до 16.00 23 мая - ул. Ломоносова, 12.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Зелёная, 80; просп. Кольский, 19; ул. Халатина, 23; ул. Лобова, 33 корп.2, 50.

От электроснабжения:

9.00 – 10.00 - ул. Книповича, 52.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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