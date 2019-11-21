Мурманская область. Арктика21.11.19 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 22 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 22 ноября.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ул. Мира, 27; ул. Скальная, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 15а; ул. Старостина, 45, 49.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 11, 12; просп. Кирова, 31; ул. Подстаницкого, 2, 4; просп. Ленина, 102; ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
Евгений
21.11.19 13:23
Уважаемый Юрий, Вы невнимательно прочитали материал. В статье есть ссылка на 68-й приказ Минтранса, согласно которому требование об установлении районов перегрузки грузов с судна на судно обязательным
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Юрий
21.11.19 08:46
Перегрузка нефти на рейдовых перевалочных комплексах в Кольском заливе ведется почти два десятка лет. Первыми ее начали в ОАО ММП в 2001 году. Потом была "Тангра Ойл" с танкером "Трейдер", "Коммандит
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Д.О. Вернер
19.11.19 17:08
В настоящих капстранах профсоюзы социалистичнее наших...
Комментарий к новости:Профсоюз моряков Финляндии поддержит бастующих почтовиков масштабной акцией в портах
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Жизнь старых вещей». Цикл программ (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается рост средней цены жилья на вторичном рынке-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 18 копеек, евро – на 15 копеек-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение Африканды полностью восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO Законы2 тысячи рублей в месяц будет составлять денежное довольствие призывника
-Нам интересно Ваше мнение12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 552 человека