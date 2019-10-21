Плановые отключения в Мурманске на 22 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 22 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения
9.00 – 16.00 - ул. Софьи Перовской, 19, 21, 23/19.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 октября до 16.00 23 октября – просп. Кольский, 60, 70.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 17.00 - ул. Генералова, 25, 27, 29/11; ул. Декабристов, 30/13;
9.00 – 16.00 - ул. Коммуны, 5;
9.00 – 18.00 – просп. Кольский, 67; ул. Кооперативная, 4, 7;
9.00 – 23.00 - ул. Домостроительная, 11, 13, 19, 19 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Полярный Круг, 1, 2, 3; б-р. Театральный, 11; ул. Халатина, 12; ул. Николаева, 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.