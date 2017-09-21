Мурманская область. Арктика21.09.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 22 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 сентября.
От отопления:
9.00 – 12.00 - ул. Папанина, 22, 24, 26; просп.Ленина, 104.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 10.30 - ул. Фрунзе, 14а;
9.00 – 17.00 - ул. Набережная, 4.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Радищева, 16.
От электроснабжения:
9.00 – 11.00 - ул. Орликовой, 2, 3, 6, 7, 13;
9.00 – 12.00 - ул. Невского, 88, 92.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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