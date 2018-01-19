Мурманская область. Арктика19.01.18 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 22 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 22 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 22 января до 16.00 23 января - ул. Капитана Копытова, 4, 6, 7;
с 9.00 17 января до 16.00 24 января - ул. Крупской, 22, 24.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Known
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