Плановые отключения в Мурманске на 22 января

Rastic83 Учитывая, что, по мнению авторов рейтинга, в лидерах управляемости находятся Тюменская и Белгородская области и Чечня, лидировавшие и в 2017 г., Петербург на шестом месте, а Москва - на восьмом, то мо Комментарий к новости: Агентство политических и экономических коммуникаций считает, что в Мурманской области снижается эффективность управления

Анастасия Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нам сожгли звонок в квартиру, расположенный на лестничной клетке ( в тамбуре перед самой квартирой есть еще один) должна ли управляющая компания его заменить? ** Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?