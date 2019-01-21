Плановые отключения в Мурманске на 22 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 22 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 января до выполнения 23 января - ул. Героев Рыбачьего, 19, 21, 23;
с 9.00 22 января до 17.00 23 января - ул. Капитана Копытова, 22.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 18, 26, 28;
9.00 – 19.00 - ул. Полярный Круг, 8, 9, 12.
От газоснабжения
9.30 – 16.30 - ул. Баумана, 4, 6; пр-д. Рыбный, 4; ул. Володарского, 1, 2а; ул. Хлобыстова, 16 корп. 3;
10.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 13, 19.
От электроснабжения
10.00 – 15.00 - ул. Генерала Фролова, 11, 11а, 11б, 15/55; ул. Павлова, 57, 59.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.