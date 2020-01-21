Плановые отключения в Мурманске на 22 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 22 января.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 21 января до 16.00 23 января - ул. Бабикова, 4, 6; ул. Крупской, 22;

9.00 – 15.00 - ул. Мира, 11, 13, 15, 17, 21, 23; ул. Скальная, 37.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Старостина, 27.

От холодного водоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Гагарина, 6, 8.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Баумана, 4, 6; ул. Трудовых Резервов, 6, 13; проезд Рыбный, 4; ул. Володарского, 1, 2а; ул. Хлобыстова, 16 (корп. 2, 3);

10.00 – 16.00 - ул. Гагарина, 20; ул. Александра Невского, 36.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.