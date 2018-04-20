Плановые отключения в Мурманске на 23 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 апреля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 — 16.00 - ул. Нахимова, 24; ул. Разина, 8; ул. Сафонова, 24/26, 26, 28, 30, 32/19; ул. Торцева, 11, 15.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - просп. Кирова, 23, 23 корп. 2;
9.00 — 14.00 - пр-д. Молодёжный, 11; ул. Бабикова, 5; ул. Героев Рыбачьего, 34; ул. Капитана Орликовой, 58; ул. Крупской, 23, 25; ул. Марата, 23;
9.30 — 13.30 - ул. Зои Космодемьянской, 15 корп. 1;
9.30 — 17.00 - ул. Книповича, 38, 40, 42, 44; ул. Новое Плато, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22.
От электроснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Кооперативная, 11, 15, 17;
9.00 — 15.00 - ул. Скальная, 17, 19, 21, 23.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.