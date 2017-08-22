Плановые отключения в Мурманске на 23 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 августа.

Опрессовка теплосетей:

с 8.00 21 августа до 24.00 25 августа - опрессовка тепловых сетей от насосной просп.Кольский, 25а (АО «МЭС») – 47 домов;

с 8.00 21 августа до 24.00 25 августа - опрессовка тепловых сетей от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома;

с 9.00 22 августа до 24.00 24 августа - опрессовка тепловых сетей от котельной «мкр. Роста» - 114 домов.

От холодного и горячего водоснабжения:

8.30 – 17.00 - ул. Папанина, 47; ул. Загородная, 18, 28; ул. Челюскинцев, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39; ул. Туристов, 34а, 43а, 45, 47, 49, 51.

От газоснабжения:

9:30 – 16:00 - ул. Свердлова, 26 (корп. 2).

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.