Плановые отключения в Мурманске на 23 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 августа.

Остановка котельных:

с 8.00 22 июля до 24.00 23 августа - остановка котельной АО «ММРП» – 18 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 20 августа по 24.00 26 августа - опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной – 332 дома;

с 8.00 20 августа до 24.00 26 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «просп. Кирова 31б» - 8 домов;

с 8.00 20 августа до 24.00 26 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «ул. Генералова, 2а» - 16 домов;

с 8.00 26 августа до 24.00 28 августа - испытания тепловых сетей на гидравлические потери от котельной «Северная» (АО «МЭС») - 492 дома.

От горячего водоснабжения:

с 11.00 20 августа до выполнения работ 23 августа - ул. Свердлова, 10 корп. 3;

с 15.54 21 августа до выполнения работ 23 августа - ул. Полухина, 22;

с 9.00 19 августа до выполнения работ 26 августа - ул. Володарского, 2/12;

9.00 – 10.30 - ул. Достоевского, 9, 10, 11, 12, 13.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 18.00 - ул. Аскольдовцев, 43, 45.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Папанина, 24, 26, 28;

10.00 – 15.00, ул. Свердлова, 2 корп. 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.