Мурманская область. Арктика20.12.19 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 23 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 23 декабря до 16.00 25 декабря - ул. Олега Кошевого, 4, 16 корп. 1, 16 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - Чумбарова-Лучинского, 14, 16, 18; ул. Аскольдовцев, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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