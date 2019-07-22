Плановые отключения в Мурманске на 23 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 июля.

Остановка котельных:

с 8.00 16 июля до 24.00 29 июля – плановый ремонт (полная остановка источника) от котельной «Росляково Южное» – 12 домов;

с 8.00 17 июля до 24.00 30 июля - остановка котельной «Абрам-Мыс» (АО «МЭС») – 16 домов.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 18.00 - ул. Олега Кошевого, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 12а.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 18.00 – просп. Героев-североморцев, 13, 11 корп. 1, 15 корп. 2, 11 корп. 2.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Генерала Фролова, 7а, 7, 12, 22, 24, 26; ул. Полухина, 4, 5, 15, 16б

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.