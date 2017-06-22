Плановые отключения в Мурманске на 23 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 19 июня до 24 часов 23 июня – опрессовка тепловых сетей от ЦТП Новосельская (ул.:Новосельская, Заречная, Песочная) - 16 домов;

с 8 часов 19 июня до 24 часов 23 июня – опрессовка тепловых сетей от ЦТП Фестивальная, 25а – 21 дом;

с 8 часов 20 июня до 24 часов 26 июня – опрессовка тепловых сетей от Мурманской ТЭЦ – 332 дома.

Гидравлические испытания:

с 8 часов 20 июня до 24 часов 24 июня – гидравлические испытания АО «Мурманский морской рыбный порт»;

Остановка котельных:

с 8 часов 19 июня до 24 часов 2 июля – полная остановка дизельной котельной (ул. Прибрежная, 1, 6, 23 и 25) - 4 дома;

с 8 часов 20 июня до 24 часов 3 июля – полная остановка «Росляково Южное» (уголь) – 8 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00- ул. Зои Космодемьянской, 15 (корп. 1, 2 и 3), 17 (корп. 1, 2 и 3), 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 33.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Генералова, 2/18; ул. Горького, 17/14;

ул. Фрунзе, 17, 19, 21/4; ул. Халтурина, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.