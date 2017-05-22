Плановые отключения в Мурманске на 23 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 мая.

Испытание теплосети на максимальную температуру от Восточной котельной:

с 23 по 25 мая – - 458 домов.

Испытание теплосети на максимальную температуру от котельной Роста:

с 23 по 25 мая - 114 домов.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 18.00 - ул. Лесная, 8, 10.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 22 мая до 17 часов 23 мая - ул. Орликовой, 44, 45;

с 9 часов 22 мая до 17 часов 24 мая - просп. Кольский, 43.

От холодного и горячего водоснабжения:

8.30 – 23.59 - ул. Генералова, 7/26, 15; ул. Декабристов, 10, 11, 11а, 12, 13а; ул. Фрунзе, 23/5, 25, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32/6, 33, 35, 38.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Олега Кошевого, 18, 20; пер. Русанова, 3.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Большая Ручьевая, 12а, 21/7, 26, 28, 29; ул. Боровая, 29, 30а, 31, 38, 38а, 40а, 41, 43а, 49, 50, 51, 58; ул. Малая Ручьевая, 2/3, 3, 20, 22.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.