Мурманская область. Арктика20.10.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 23 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 октября.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 14.00 – просп.Ленина, 96, 98, 100; ул. Карла Либкнехта, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19/15; ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 14, 16, 18/13; ул. Челюскинцев, 13а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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