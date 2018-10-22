Плановые отключения в Мурманске на 23 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
14:00 23.10.2018 - до выполнения - ул. Полярные Зори, 17к3, 17к4.
От холодного водоснабжения:
09:00 - 23:59 - ул. Гагарина, 9к1, ул. Павлика Морозова, 1/7;
14:00 23.10.2018 - до выполнения - пр. Кирова, 48, пр. Ленина, 2.
От газоснабжения:
09:30 - 16:30 - ул. Октябрьская, 22, 28, ул. Полярный Круг, 1, 2, 3, б-р Театральный, 11, ул. Подстаницкого, 18, ул. Челюскинцев, 18/20, 20, ул. Николаева, 15.
От электроснабжения:
09:00 - 16:00 - пр. Кольский, 160, 164, 166, 168.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.