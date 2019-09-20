Плановые отключения в Мурманске на 23 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 16.00 17 сентября до выполнения работ 27 сентября - ул. Генерала Фролова, 26.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.