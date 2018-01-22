Плановые отключения в Мурманске на 23 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 января.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 22 января до 16 часов 23 января - ул. Кпитана Копытова, 4, 6, 7;
с 9 часов 17 января до 16 часов 24 января - ул. Крупской, 22, 24;
с 9 часов 23 января до 17 часов 24 января - ул. Капитана Копытова, 25, 27.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 42.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.59 - ул. Новосельская, 19, 21, 23, 25, 29а, 31а, 46.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.