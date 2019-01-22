Плановые отключения в Мурманске на 23 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 января до выполнения 23 января - ул. Героев Рыбачьего, 19, 20, 21, 23;
с 9.00 23 января до 16.00 25 января - ул. Капитана Копытова, 18, 19, 20, 21, 23, 24;
с 9.00 23 января до 16.00 24 января - ул. Капитана Копытова, 25;
9.00 – 15.00 - ул. Кильдинская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ш. Верхнеростинское, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Старостина, 67, 69, 71.
От газоснабжения
9.30 – 16.30 - ул. Баумана, 10, 14; ул. Трудовых Резервов, 6, 13; ул. Володарского, 2б, 2/12; ул. Хлобыстова, 20 корп. 1;
10.00 – 16.00 - ул. Александрова, 6.
От электроснабжения
10.00 – 12.00 - ул. Зелёная, 37, 39, 41, 45, 58, 62, 64;
10.00 – 17.00 - ул. Баумана, 24.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.