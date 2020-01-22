Плановые отключения в Мурманске на 23 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 января.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Спортивная, 14.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 21 января до 16.00 23 января - ул. Бабикова, 4, 6; ул. Крупской, 22.

От холодного и горячего водоснабжения:

10.00 – 17.00 - ул. Радищева, 12, 14, 18, 20, 22.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 20.00 - ул. Гагарина, 9 корп. 2, 9 корп. 3.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Баумана, 10, 14; ул. Генерала Журбы, 4, 10; ул. Володарского, 2/12, 2б; ул. Хлобыстова, 20 корп. 1.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 – просп. Ленина, 9;

13.00 – 17.00 - ул. Чапаева, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.