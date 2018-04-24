Плановые отключения в Мурманске на 24 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 апреля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 14.00 - ул. Бабикова, 7; ул. Героев Рыбачьего, 21, 23; ул. Зои Космодемьянской, 17 корп. 2, 17 корп. 3; ул. Капитана Орликовой, 56, 57; ул. Крупской, 29;
9.00 – 16.00 - ул. Ивченко, 5, 7, 9, 11, 13, 17.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Мира, 27; ул. Скальная, 11а, 13а, 15, 15а;
с 9.00 24 апреля до 14.00 25 апреля - ул. Героев Рыбачьего, 41.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 – 17.00 - ул. Карла Маркса, 39, 43; ул. Трудовых Резервов, 11, 13.
От газоснабжения:
8.30 – 16.00 - ул. Олега Кошевого, 6 корп. 2;
9.30 – 16.30 - ул. Олега Кошевого, 8; ул. Полярные Зори, 42; пер. Русанова, 1; ул. Александра Невского, 71; ул. Самойловой, 12; ул. Комсомольская, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.