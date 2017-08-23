Плановые отключения в Мурманске на 24 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 августа.

Опрессовка теплосетей:

с 8.00 21 августа до 24.00 25 августа - опрессовка тепловых сетей от насосной просп.Кольский, 25а (АО «МЭС») – 47 домов;

с 8.00 21 августа до 24.00 25 августа - опрессовка тепловых сетей от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома;

с 9.00 22 августа до 24.00 24 августа - опрессовка тепловых сетей от котельной «мкр. Роста» - 114 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - проезд. Связи, 11, 13, 15, 18; ул. Маклакова, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

От электроснабжения:

10.00 – 16.00 - просп. Кольский, 67, 69.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.