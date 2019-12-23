Плановые отключения в Мурманске на 24 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 10.00 24 декабря до выполнения работ - ул. Адмирала Лобова, 45, 47а; ул. Нахимова, 22; ул. Разина, 3, 5; ул. Сафонова, 28а;
9.30 – 11.30 - ул. Зелёная, 35, 37, 39, 41, 42, 44.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 23 декабря до 16.00 25 декабря - ул. Олега Кошевого, 4, 16 корп. 1, 16 корп. 2.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп.Кольский, 165, 167; просп.Кирова, 30; ул. Октябрьская, 9, 17; ул. Александрова, 40; ул. Чумбарова-Лучинского, 50.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.