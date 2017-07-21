Плановые отключения в Мурманске на 24 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 июля.
Остановка котельных:
с 8 часов 11 июля до 24 часов 24 июля – полная остановка Восточной котельной – 458 домов;
с 8 часов 17 июля до 24 часов 31 июля – остановка дизельной котельной – ул.Прибрежная 1, 6, 23, 25;
с 8 часов 19 июля до 24 часов 1 августа – полная остановка от котельной п. Абрам-Мыс (АО «МЭС») - 17 домов.
От горячего водоснабжения
8.30 – 16.00 - ул. Бондарная, 28, 32, 34, 7а.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 16.00 - ул. Свердлова, 46, 48, 50; ул. Скальная, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15а, 16, 18, 20, 22, 24. 26, 26а, 27, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31 ,15.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – до выполнения - просп. Героев-североморцев, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 13, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19.
От электроснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Дзержинского, 4; ул. Самойловой, 2, 6;
9.00 – 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 13, 26.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.