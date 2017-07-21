Плановые отключения в Мурманске на 24 июля

Мария Николаевна Хорошо бы, еcли журналисты поднимут вопрос о наличии и работе очистных сооружений в Териберке, а то всех туда зазывают, а срут, извините за такое грубое слово, как при царе Горохе. Комментарий к новости: «Фронтовики» собираются ликвидировать «вечную» свалку в Териберке к маю 2018 года

Kirill Покой нам только снится, бряцание оружием усиливается, но правых и виноватых нам не найти Комментарий к новости: Основы госполитики РФ в военно-морской деятельности до 2030 года помогут России противостоять стремлению США и их союзников к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике