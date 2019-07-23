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Мурманская область. Арктика23.07.19 17:47

Плановые отключения в Мурманске на 24 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 июля.

Остановка котельных:

с 8.00 16 июля до 24.00 29 июля  – плановый ремонт (полная остановка источника) от котельной «Росляково Южное» – 12 домов;

с 8.00 17 июля  до 24.00 30 июля -  остановка котельной «Абрам-Мыс» (АО «МЭС») – 16 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 20.00  - просп. Ленина, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 31а; ул. Гвардейская, 1/15, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9, 9а; ул. Генерала Журбы, 1, 10, 12, 4, 6; ул. Полярные Зори, 10, 13, 2, 4, 6, 8.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Радищева, 50, 51, 52/1, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60/2, 61, 62/1, 63, 65/4, 66, 67/3, 68, 70, 72/6, 74/5, 76; переулок Дальний, 16, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; ул. Рылеева, 2, 3, 4, 5; ул. Генерала Фролова, 2, 3, 4/6, 5, 6/71, 22, 24, 24а, 26; ул. Чехова, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12/37;  ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 36, 38, 40, 42/20, 45, 47, 49, 51, 57, 59;  ул. Полухина, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 16б, 18, 20, 22;  ул. Радищева, 39, 10, 43, 45, 46, 47, 49.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00  - ул. Генералова, 7/26, 122, 18, 25, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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