Плановые отключения в Мурманске на 24 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 июня.

Остановка котельных:

с 8.00 17 июня до 24.00 30 июня - остановка котельной п.Дровяное (на угольном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 3 дома (ул. Смирнова, 16, 20 и 22);

с 8.00 17 июня до 24.00 30 июня - остановка котельной п.Дровяное (на дизельном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 4 дома (ул. Прибрежная,1, 6, 23 и 25).

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Генералова, 15; ул. Декабристов, 10, 12; ул. Советская, 21.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.