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Мурманская область. Арктика23.05.17 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 24 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 мая.

Испытание теплосети на максимальную температуру от Восточной котельной:

с 23 по 25 мая  458 домов.

Испытание теплосети на максимальную температуру от котельной Роста:

с 23 по 25 мая  - 114  домов.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 12.00 - ул. Бабикова, 1; ул. Героев Рыбачьего, 34;

9.00 – 14.00 - ул. Морская, 7, 11;

9.00 – 16.00 - ул. Ломоносова, 7 (корп. 1); ул. Орликовой, 20, 21.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 22 мая до 17 часов 24 мая - просп. Кольский, 43;

с 9 часов 24 мая до 17 часов 25 мая - ул. Халтурина, 1;

с 9 часов 24 мая до 17 часов 26 мая - ул. Марата, 6; ул. Софьи Перовской, 19, 21, 23/19.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Большая Ручьевая, 12а, 21/7, 26, 28, 29; ул. Боровая, 29, 30а, 31, 38, 38а, 40а, 41, 43а, 49, 50, 51, 58; ул. Малая Ручьевая, 2/3, 3, 20, 22;

9.30 – 16.00 - ул. Дежнева, 14, 16, 18, 20; просп. Кирова, 17; ул. Набережная, 1/2, 3, 7, 13, 15; ул. Папанина, 34/25.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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