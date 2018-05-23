Плановые отключения в Мурманске на 24 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 мая.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 14.00 – просп.Кольский, 166; ул. Генералова, 15; ул. Зои Космодемьянской, 11. 25; ул. Капитана Копытова, 6; ул. Капитана Орликовой, 2.
От горячего водоснабжения:
с 8.00 24 мая до 16.00 25 мая - ул. Капитана Орликовой, 28, 29, 30, 31.
От холодного водоснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Адмирала Ушакова, 3.
От газоснабжения:
10.00 – 16.00 - ул. Полярные Зори, 28/13; ул. Шевченко, 14а.
От электроснабжения:
10.00 – 12.00 – просп.Героев-североморцев, 75.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.