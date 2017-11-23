Мурманская область. Арктика23.11.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 24 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 ноября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 16.00 - ул. Гагарина, 25 корп. 2.
От газоснабжения:
09.30 – 16.30 –о просп. Кирова, 31а; ул. Папанина, 12, 14, 16.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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