Плановые отключения в Мурманске на 24 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 ноября.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - ул. Гагарина, 25 корп. 2.

От газоснабжения:

09.30 – 16.30 –о просп. Кирова, 31а; ул. Папанина, 12, 14, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.