Мурманская область. Арктика23.10.17 17:55
Плановые отключения в Мурманске на 24 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 октября.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 - 23.00 - просп. Кольский, 2, 4, 4а, 6, 8, 10.
От холодного водоснабжения:
14.00 - 18.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 14, 16, 18; ул. Аскольдовцев, 13.
От газоснабжения:
9.30 - 16.30 - ул. Полухина, 14, 14а, 14б; ул. Гаджиева, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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