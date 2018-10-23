Мурманская область. Арктика23.10.18 17:57
Плановые отключения в Мурманске на 24 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 октября.
От холодного водоснабжения:
08:30 – 17:00 - ул. Сафонова, 43, 45.
От газоснабжения:
09:30 – 16:30 - ул. Карла Либкнехта, 11а, ул. Адмирала Лобова, 49/17, ул. Шмидта, 11, 17, ул. Октябрьская, 22, 28, 38, 34, ул. Полярный Круг, 4, 5, 6.
От электроснабжения:
09:00 – 16:00 - пер. Якорный, 14, 16, 2, 3, 6, пр-д Ледокольный, 27, 01:00 – 06:00 ул. Капитана Егорова, 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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