Плановые отключения в Мурманске на 24 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 8.30 24 октября до выполнения работ - ул. Дзержинского, 6;
9.00 – 16.00 - ул. Набережная, 1/2, 3, 7, 7а, 13, 15.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 23 октября до 17.00 25 октября – просп. Кольский, 36.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Полярный Круг, 8; ул. Шмидта, 21, 29/2; ул. Карла Либкнехта, 11а; ул. Октябрьская, 22, 28, 32, 34; ул. Адмирала Лобова, 60, 62.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.