Плановые отключения в Мурманске на 24 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 16:00 17.09.2019 г. до выполнения работ 27.09.2019 г. - ул. Генерала Фролова, 26.

От горячего водоснабжения:

с 15:00 19.09.2019 г. до выполнения работ 24.09.2019 г. - ул. Гвардейская, 9;

с 12:00 23.09.2019 г. до выполнения работ 24.09.2019 г. - пр-т. Кольский, 206;

с 09:30 24.09.2019 г. до выполнения работ, ул. Новое Плато, 13, 17, 19.

От холодного и горячего водоснабжения:

10:00 - 13:00 - ул. Крупской, 36, 38.

От холодного водоснабжения:

09:00 - 17:00 - ул. Бондарная, 22, 24;

09:00 - 20:00 - пр-т. Героев-Североморцев, 33.

От газоснабжения:

09:30 - 16:30 - ул. Ломоносова, 8, пр-т. Ленина, 46, 48, ул. Октябрьская, 25, 26, ул. Нахимова, 5, 7, 11, 11а.

От электроснабжения:

с 11:00 24.09.2019 г. до выполнения работ - ул. Миронова, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.