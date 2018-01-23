Плановые отключения в Мурманске на 24 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 17 января до 16.00 24 января - ул. Крупской, 22, 24;
с 9.00 23 января до 17.00 24 января - ул. Капитана Копытова, 25, 27;
9.00 - 16.00 - ул. Старостина, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99.
От холодного водоснабжения:
9.00 - 14.00 - просп. Героев-североморцев, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61/21; ул. Хлобыстова, 25; ул. Гаджиева, 6а.
От газоснабжения:
09.30 - 16.30 - ул. Баумана, 16, 24; ул. Трудовых Резервов, 6, 13; ул. Володарского, 3, 7, 10, 12; ул. Хлобыстова, 20 корп. 1;
10.00 — 16.00 - ул. Софьи-Перовской, 23/19; ул. Карла Либкнехта, 25.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.