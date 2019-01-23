Плановые отключения в Мурманске на 24 января

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Сергей Выиграли суд. Дальше то, что? Решение суда не исполняется. Что еще надо выиграть ,чтобы решить проблему? Комментарий к новости: Андрей Сысоев рассказал журналистам об итогах работы в 2018 году