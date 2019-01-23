Плановые отключения в Мурманске на 24 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 января.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 15.00 - ул. Ленинградская, 29/5.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 23 января до 16 часов 25 января - ул. Капитана Копытова, 18, 19, 20, 21, 23, 24;
с 9 часов 23 января до 16 часов 24 января - ул. Капитана Копытова, 25;
с 9 часов 24 января до 16 часов 25 января – просп. Кольский, 33; ул. Капитана Копытова, 27.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 14.00 - ул. Старостина, 30, 32, 34, 36;
8.30 – 23.00 - ул. Старостина, 67, 69, 71;
с 10 часов 24 января до окончания выполнения работ - ул. Сивко, 3; ул. Нахимова, 34; ул. Ростинская, 4.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Баумана, 16, 24; ул.Генерала Журбы, 4, 10; ул. Володарского, 3, 7, 10, 12; ул. Хлобыстова, 20 копр. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.