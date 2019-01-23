Уникальный шоу-конкурс «Бешеная пила» пройдёт в Кировске 27 январяСоветские энергоблоки на Кольской АЭС ещё долго послужат новой России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.01.19 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 24 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 января.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 15.00 - ул. Ленинградская, 29/5.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 23 января до 16 часов 25 января - ул. Капитана Копытова, 18, 19, 20, 21, 23, 24;

с 9 часов 23 января до 16 часов 24 января - ул. Капитана Копытова, 25;

с 9 часов 24 января до 16 часов 25 января – просп. Кольский, 33; ул. Капитана Копытова, 27.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 14.00 - ул. Старостина, 30, 32, 34, 36;

8.30 – 23.00 - ул. Старостина, 67, 69, 71;

с 10 часов 24 января до окончания выполнения работ  - ул. Сивко, 3; ул. Нахимова, 34; ул. Ростинская, 4.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Баумана, 16, 24; ул.Генерала Журбы, 4, 10; ул. Володарского, 3, 7, 10, 12; ул. Хлобыстова, 20 копр. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

николай
23.01.19 08:16
взяли бы с веллером и ковтун метелки было бы лучше
Комментарий к новости:Вопросы ЖКХ, состояния дорог и вывоза мусора – самые важные темы пресс-конференции главы администрации Мурманска
Сергей
22.01.19 22:44
Выиграли суд. Дальше то, что? Решение суда не исполняется. Что еще надо выиграть ,чтобы решить проблему?
Комментарий к новости:Андрей Сысоев рассказал журналистам об итогах работы в 2018 году
Виолетта
21.01.19 20:20
Ну и где тут рассказ Рогожина о своем творчестве ??? Всего две фразы Рогожина про роман Н. Скромного.. И все....
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Помнить и понимать творчество Николая Скромного в период очередного перелома
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00Городские хроники (6+)23:15«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на бензин ведут себя разнонаправленно-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 12 копейки, евро – почти на 17 копеек-PRO ЭнергетикуСоветские энергоблоки на Кольской АЭС ещё долго послужат новой России-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 января-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовал: 351 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика