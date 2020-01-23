Плановые отключения в Мурманске на 24 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 января.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 23 января до 16.00 24 января – ул. Бабикова, 2, 5; ул. Крупской, 24.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Старостина, 27.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Баумана, 16, 24; ул. Халтурина, 1, 11; ул. Володарского, 3, 7, 10, 12; ул. Хлобыстова, 20 (корп. 1).

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.