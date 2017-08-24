Мурманская область. Арктика24.08.17 17:47
Плановые отключения в Мурманске на 25 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 августа.
Опрессовка теплосетей:
с 8.00 21 августа до 24.00 25 августа - опрессовка тепловых сетей от насосной просп.Кольский, 25а (АО «МЭС») – 47 домов;
с 8.00 21 августа до 24.00 25 августа - опрессовка тепловых сетей от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Колхозная, 16; ул. Спортивная, 9, 11, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
Мария
24.08.17 11:57
Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
Николай Игнатьевич
24.08.17 11:39
54 года! Очень мало ему было отпущено в этой жизни, но он успел сделать очень много для жителей Североморска.
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