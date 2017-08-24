Плановые отключения в Мурманске на 25 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 августа.

Опрессовка теплосетей:

с 8.00 21 августа до 24.00 25 августа - опрессовка тепловых сетей от насосной просп.Кольский, 25а (АО «МЭС») – 47 домов;

с 8.00 21 августа до 24.00 25 августа - опрессовка тепловых сетей от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Колхозная, 16; ул. Спортивная, 9, 11, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.