Плановые отключения в Мурманске на 25 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 23 декабря до 16.00 25 декабря - ул. Олега Кошевого, 4, 16 корп. 1, 16 корп. 2;
9.00 – 17.00 - ул. Старостина, 91.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 14, 16, 18; ул. Аскольдовцев, 13;
15.00 – 18.00 - ул. Халтурина, 1, 3, 4; ул. Колхозная, 4/6; ул. Печенгская, 26; ул. Фрунзе, 11; ул. Старостина, 93, 97, 99.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Папанина, 21, 23; ул. Аскольдовцев, 31;
10.00 – 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 28, 29, 30, 31, 32.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.