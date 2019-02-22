Плановые отключения в Мурманске на 25 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 февраля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 17.00 - ул. Фестивальная, 9.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 25 февраля до 16.00 26 февраля – ул. Капитана Орликовой, 19, 20, 21;
с 9.00 25 февраля до 16.00 27 февраля – просп.Кольский, 165, 167;
9.00 – 12.00 - ул. Подгорная, 54.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 13.00 - переулок Дальний, 2; ул. Радищева, 61, 63, 65/4, 67/3; ул. Генерала Фролова, 8/80, 9.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.