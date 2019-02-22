Плановые отключения в Мурманске на 25 февраля

Д.О. Вернер Отсутствие НАСТОЯЩЕЙ другой партии - есть завоевание Запада, т.к. это ведёт к созданию местных партий. Цель: крах Федерации. Чтобы как в 91: ВСЁ сами и СВОИМИ силами под чужую дудку... Хотя, уже сейча Комментарий к новости: Партия власти проведёт единый день предварительного голосования

Светлана Яцко Эличка, Солнышко наше, с праздником! Пусть в жизни будет все о чем мечтаешь! Комментарий к новости: Фельдшер - им доверяем даже то, что дороже своего здоровья