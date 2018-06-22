Плановые отключения в Мурманске на 25 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

c 8 часов 25 июня до 24 часов 28 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной «Роста» (АО «МЭС») – 114 домов;

c 8 часов 25 июня до 24 часов 27 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов;

c 8 часов 25 июня до 24 часов 8 июля - остановка отельной п.Дровяное (на угольном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 3 дома (ул. Смирнова,16, 20 и 22);

c 8 часов 25 июня до 24 часов 8 июля - остановка котельной п.Дровяное (на дизельном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 4 дома (ул. Прибрежная,1, 6, 23 и 25).

От газоснабжения:

8.30 – 16.00 - ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.