Плановые отключения в Мурманске на 25 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 июня.

Остановка котельных:

с 8.00 17 июня до 24.00 30 июня - остановка котельной п.Дровяное (на угольном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 3 дома (ул. Смирнова, 16, 20 и 22);

с 8.00 17 июня до 24.00 30 июня - остановка котельной п.Дровяное (на дизельном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 4 дома (ул. Прибрежная,1, 6, 23 и 25);

с 8.00 25 июня до 24.00 8 июля - остановка от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 564 дома;

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 25 июня до 24.00 27 июня - опрессовка тепловых сетей от ЦТП 202, 203, 62, 69 кв. (АО «МЭС») – 68 домов;

с 8.00 25 июня до 24.00 28 июня - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Фестивальная» (ОАО «МРП») – 18 домов;

с 8.00 25 июня до 24.00 28 июня - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Шевченко» – 13 домов;

с 8.00 25 июня до 24.00 28 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Бондарная» – 27 домов;

с 8.00 25 июня 24.00 28 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Прибрежная» – 9 домов;

с 8.00 25 июня до 24.00 28 июня - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Новое Плато» – 32 дома;

с 8.00 25 июня до 24.00 28 июня - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Больничный городок» – 114 домов;

с 8.00 25 июня до 24.00 1 июля - опрессовка тепловых сетей от Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») –458 домов.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Крупской, 36, 38.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 9, 11, 13, 13а, 15, 17.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Павлова, 30, 33, 40, 42/20, 45, 47; ул. Фрунзе, 30, 30а, 31, 32/6, 33; ул. Николаева, 1/9, 3, 5, 7;

9.00 – 17.00 - ул. Мохнаткина Пахта (мкр. Росляково), 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.