Плановые отключения в Мурманске на 25 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 марта.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 25 марта до 16 часов 26 марта - ул. Халтурина, 1;

с 9 часов 25 марта до 16 часов 27 марта - ул. Ломоносова, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Осипенко, 2; ул. Адмирала Лобова, 27.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Подгорная, 16, 22; ул. Фестивальная, 7, 12.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.