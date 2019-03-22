Мурманская область. Арктика22.03.19 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 25 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 25 марта до 16 часов 26 марта - ул. Халтурина, 1;
с 9 часов 25 марта до 16 часов 27 марта - ул. Ломоносова, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Осипенко, 2; ул. Адмирала Лобова, 27.
От электроснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Подгорная, 16, 22; ул. Фестивальная, 7, 12.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
Висарион
21.03.19 20:41
Что-то не вижу скорби на лицах мурманчан по поводу ухода Ковтун и огромной радости от путинского назначенца - одна усталость в глазах.
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 17:32
Т.е. о проблемах ЖКХ в нашем доме можно писать ему по адресу https://www.facebook.com/a.v.chibis? Всё, пошёл регистрировать на Фейсбуке тЁщЮ... : )
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 09:30
А почему такое название? Должно быть так: "Перевал СОВЕТСКОЙ воинской славы"! https://tass.ru/obschestvo/6044553
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