Плановые отключения в Мурманске на 25 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 мая.
Испытание теплосети на максимальную температуру от Восточной котельной:
с 23 по 25 мая – - 458 домов.
Испытание теплосети на максимальную температуру от котельной Роста:
с 23 по 25 мая - 114 домов.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 24 мая до 17 часов 25 мая - ул. Халтурина, 1;
с 9 часов 24 мая до 17 часов 26 мая - ул. Марата, 6; ул. Софьи Перовской, 19, 21, 23/19.
От горячего и холодного водоснабжения:
8.30 – 23.59 - ул. Книповича, 19; ул. Полярные Зори, 12, 12а, 14, 16, 18; ул. Шевченко, 22, 24, 26, 28, 36, 36а, 40.
От электроснабжения:
1.00 – 06.00 - ул. Карла Маркса, 7; ул. Профсоюзов, 18, 18а, 18б, 20, 24; ул. Софьи Перовской, 16а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.