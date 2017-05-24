Плановые отключения в Мурманске на 25 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 мая.

Испытание теплосети на максимальную температуру от Восточной котельной:

с 23 по 25 мая – - 458 домов.

Испытание теплосети на максимальную температуру от котельной Роста:

с 23 по 25 мая - 114 домов.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 24 мая до 17 часов 25 мая - ул. Халтурина, 1;

с 9 часов 24 мая до 17 часов 26 мая - ул. Марата, 6; ул. Софьи Перовской, 19, 21, 23/19.

От горячего и холодного водоснабжения:

8.30 – 23.59 - ул. Книповича, 19; ул. Полярные Зори, 12, 12а, 14, 16, 18; ул. Шевченко, 22, 24, 26, 28, 36, 36а, 40.

От электроснабжения:

1.00 – 06.00 - ул. Карла Маркса, 7; ул. Профсоюзов, 18, 18а, 18б, 20, 24; ул. Софьи Перовской, 16а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.