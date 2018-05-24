Плановые отключения в Мурманске на 25 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 мая.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 14.00 – просп.Кольский, 164; ул. Зои Космодемьянской, 19. 21; ул. Капитана Копытова, 4, 7; ул. Капитана Орликовой, 19; ул. Советская, 21;
9.00 – 16.00 - ул. Сафонова, 19, 21.
От горячего водоснабжения:
с 8.00 24 мая до 16.00 25 мая - ул. Капитана Орликовой, 28, 29, 30, 31.
От холодного водоснабжения:
10.00 – 17.00 - ул. Бабикова, 2, 3, 4, 5; ул. Капитана Копытова, 36а.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Сивко, 9; ул. Капустина, 2, 3, 4, 5; ул. Советская, 2; ул. Анатолия Бредова, 20; ул. Бондарная, 9, 13, 22, 24; ул. Первомайская, 2, 4, 6;
10.00 – 16.00 - ул. Александра Невского, 83.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.